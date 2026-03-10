Pegula posle preokreta bolja od Ostapenko,

Nova pre 1 sat
Peta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula plasirala se u osminu finala turnira u Indijan Velsu, pošto je u trećem kolu pobedila 26. igračicu sveta Letonku Jelenu Ostapenko posle tri seta, 4:6, 6:3, 6:2.

Meč je trajao sat i 47 minuta. Pegula je pet puta uzela servis letonskoj teniserki, dok je Ostapenko osvojila tri brejka. Američka teniserka zabeležila je 12 asova, dok je Ostapenko osvojila tri poena direktno iz servisa. Pegula će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između 12. teniserke sveta Švajcarkinje Belinde Benčič i 21. igračice sveta Belgijanke Elize Mertens. Češka teniserka Karolina Muhova plasirala se u osminu finala, pošto je u trećem kolu
Poznat naredni rival: Đoković će igrati protiv branioca titule za plasman u četvrtfinale Indijan Velsa

Danas pre 51 minuta
Drejper protiv Đokovića u osmini finala Indijan Velsa

Politika pre 51 minuta
„Pobeđivati ružno“: Đoković prokomentarisao meč i nahvalio Kovačevića (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Đoković se namučio, ali uspeo da slomi otpor američkog tenisera srpskog porekla i plasira se u osminu finala Indijan Velsa…

Đoković se namučio, ali uspeo da slomi otpor američkog tenisera srpskog porekla i plasira se u osminu finala Indijan Velsa (VIDEO)

Danas pre 4 sati
Poznat naredni rival: Đoković će igrati protiv branioca titule za plasman u četvrtfinale Indijan Velsa

Danas pre 51 minuta
Maks pronašao novi izazov, voziće trku izdržjivosti

Sportske.net pre 1 sat
Pegula posle preokreta bolja od Ostapenko,

Nova pre 1 sat
Francuzi pišu: Prvak Evrope spreman da izdvoji 25 miliona evra za Vasilija Kostova

Danas pre 1 sat
Drejper protiv Đokovića u osmini finala Indijan Velsa

Politika pre 51 minuta