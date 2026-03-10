Pegula posle preokreta bolja od Ostapenko,

Peta teniserka sveta Amerikanka Džesika Pegula plasirala se u osminu finala turnira u Indijan Velsu, pošto je u trećem kolu pobedila 26. igračicu sveta Letonku Jelenu Ostapenko posle tri seta, 4:6, 6:3, 6:2.

Meč je trajao sat i 47 minuta. Pegula je pet puta uzela servis letonskoj teniserki, dok je Ostapenko osvojila tri brejka. Američka teniserka zabeležila je 12 asova, dok je Ostapenko osvojila tri poena direktno iz servisa. Pegula će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između 12. teniserke sveta Švajcarkinje Belinde Benčič i 21. igračice sveta Belgijanke Elize Mertens. Češka teniserka Karolina Muhova plasirala se u osminu finala, pošto je u trećem kolu