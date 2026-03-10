Alkaraz posle preokreta do osmine finala Indijan Velsa

Politika pre 7 minuta
Alkaraz posle preokreta do osmine finala Indijan Velsa

Mikelsen izbacio Frica, Medvedev rutinski protiv Baeza

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala mastersa u Indijan Velsu, pošto je danas u trećem kolu pobedio Francuza Artura Rinderkneka rezultatom 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 za dva sata i 27 minuta. Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Rinderknek je bio bolji posle taj-brejka za 1:0 u setovima. Španski teniser je u naredna dva seta napravio po dva brejka i tako posle preokreta došao do pobede i plasmana u sledeću rundu takmičenja.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

(Video) "Kovačević jedan od najvećih talenata": Đoković i Cicipas u paru u osmini finala Indijan Velsa

(Video) "Kovačević jedan od najvećih talenata": Đoković i Cicipas u paru u osmini finala Indijan Velsa

Newsmax Balkans pre 2 minuta
"Upravo su mi rekli da igram protiv Đokovića..." Britanac pobedio, pa odmah čuo da ide na Srbina

"Upravo su mi rekli da igram protiv Đokovića..." Britanac pobedio, pa odmah čuo da ide na Srbina

Kurir pre 27 minuta
Crni ponedeljak za favorite, Novaku se čisti put: Tri Top 10 igrača ispala sa turnira

Crni ponedeljak za favorite, Novaku se čisti put: Tri Top 10 igrača ispala sa turnira

Nova pre 2 minuta
"To me frustrira": Zabrinjavajuće reči Novaka iz SAD, niko ovo nije želeo da čuje VIDEO

"To me frustrira": Zabrinjavajuće reči Novaka iz SAD, niko ovo nije želeo da čuje VIDEO

Nova pre 32 minuta
Pobeda Đokovića i Cicipasa

Pobeda Đokovića i Cicipasa

Sputnik pre 12 minuta
Đoković u pustinji "bleji" sa Alkarasom VIDEO

Đoković u pustinji "bleji" sa Alkarasom VIDEO

B92 pre 37 minuta
Šou Đokovića i Cicipasa posle meča: Novak otkrio haos oko prijave i pravila, Grk predložio moćno ime za dubl

Šou Đokovića i Cicipasa posle meča: Novak otkrio haos oko prijave i pravila, Grk predložio moćno ime za dubl

Telegraf pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Indijan VelsKarlos Alkaraz

Sport, najnovije vesti »

Australija odobrila azil za pet iranskih fudbalerki

Australija odobrila azil za pet iranskih fudbalerki

Insajder pre 27 minuta
Najveća „otpremnina“ u istoriji sporta: Majami isplatio basnoslovnu sumu da bi se rešio Tagovailoe koji je odmah našao novi…

Najveća „otpremnina“ u istoriji sporta: Majami isplatio basnoslovnu sumu da bi se rešio Tagovailoe koji je odmah našao novi klub

Danas pre 2 minuta
Tristan: "Da se ne lažemo, Željko je Partizan - Osvojili bismo Evroligu"

Tristan: "Da se ne lažemo, Željko je Partizan - Osvojili bismo Evroligu"

Sportske.net pre 2 minuta
Zvezda na leto vraća bekove?

Zvezda na leto vraća bekove?

Sportske.net pre 32 minuta
Zrenjaninski Proleter dominirao u Futogu: Nikola Aćin najbolji plivač prvenstva Srbije, čak 11 medalja za Zrenjanince Plivački…

Zrenjaninski Proleter dominirao u Futogu: Nikola Aćin najbolji plivač prvenstva Srbije, čak 11 medalja za Zrenjanince Plivački klub Proleter

Volim Zrenjanin pre 37 minuta