Alkaraz posle preokreta do osmine finala Indijan Velsa

Mikelsen izbacio Frica, Medvedev rutinski protiv Baeza

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala mastersa u Indijan Velsu, pošto je danas u trećem kolu pobedio Francuza Artura Rinderkneka rezultatom 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 za dva sata i 27 minuta. Oba tenisera su zadržala svoj servis u prvom setu, a Rinderknek je bio bolji posle taj-brejka za 1:0 u setovima. Španski teniser je u naredna dva seta napravio po dva brejka i tako posle preokreta došao do pobede i plasmana u sledeću rundu takmičenja.