Drejper protiv Đokovića u osmini finala Indijan Velsa

Srpski teniser i britanski teniser su odigrali jedan međusobni meč 2021. godine, kada je Đoković pobedio u prvom kolu Vimbldona

INDIJAN VELS – Britanski teniser Džek Drejper biće protivnik Novaku Đokoviću u osmini finala mastersa u Indijan Velsu, pošto je večeras u trećem kolu pobedio Argentinca Fransiska Serundola rezultatom 6:1, 7:5. Đoković je ranije večeras u trećem kolu pobedio Amerikanca Aleksandra Kovačevića sa 6:4, 1:6, 6:4 i tako prošao u osminu finala. Srpski teniser i britanski teniser su odigrali jedan međusobni meč 2021. godine, kada je Đoković pobedio u prvom kolu Vimbldona
