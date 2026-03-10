Švjontek i Ribakina u osmini finala Indijan Velsa, Andrejeva eliminisana

Poljska teniserka Iga Svjontek plasirala se u osminu finala VTA turnira u Indijan Velsu, pošto je danas u trećem kolu pobedila Grkinju Mariju Sakari rezultatom 6:3, 6:2. Za plasman u osminu finala Elena Ribakina pobedila je Ukrajinku Martu Kostjuk, a Katerina Sinijakova eliminisala je Ruskinju Miru Andrejevu.

Iga Svjontek, koja je druga teniserka sveta, ubedljivo je nadigrala Sakari, koja je 34. na VTA listi, za sat i 26 minuta igre. Poljska teniserka će u osmini finala igrati protiv Čehinje Karoline Muhove, koja je pobedila Hrvaticu Antoniju Ružić sa 6:3, 6:0. Kazahstanska teniserka Elena Ribakina pobedila je Ukrajinku Martu Kostjuk rezultatom 6:4, 6:4 i tako izborila plasman u narednu rundu takmičenja. Ribakina će u osmini finala igrati protiv Britanke Sonej Kartal,