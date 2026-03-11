NBA liga kaznila Luku Dončića sa 50.000 dolara

Danas pre 24 minuta  |  V. R.
Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić je sa 35 postignutih poena predvodio svoju ekipu do pobede u meču NBA lige protiv Njujork Niksa.

Lejkersi su slavili sa 110:97, a Dončić je zbog jedne gestikulacije na meču kažnjen od strane NBA. Naime, Dončić je 4:53 minuta pre kraja treće deonice smatrao da je fauliran, a pošto nije dobio faul, gestikulirao je ka sudijama aludirajući da su potplaćene. Nije trebalo dugo najjačoj košarkaškoj ligi da reaguje, pa je dva dana kasnije saopšteno da je Slovenac kažnjen sa 50.000 dolara zbog, kako navode, neprimerenog i neprofesionalnog gesta prema arbitrima.
