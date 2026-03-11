Veljko Paunović okupio kandidate za reprezentaciju Srbije

U Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi selektor A tima Veljko Paunović okupio je fudbalere iz klubova Superlige Srbije, koji su dobili poziv za učešće u selektivnoj utakmici.

Reč je o nastavku procesa praćenja i procene potencijalnih kandidata za nacionalni tim. Skup u Staroj Pazovi pruža priliku igračima iz domaćeg prvenstva da se predstave u direktnom radu sa selektorom A tima i da kroz međusobnu utakmicu pokažu formu, kvalitet i odnos koji su neophodni za mesto u reprezentaciji Srbije, navodi se na sajtu FSS. U prethodnom periodu Veljko Paunović je sa svojim najbližim saradnicima intenzivno pratio utakmice elitnog ranga, analizirao