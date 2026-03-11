Crno-beli gostuju Virtusu u Bolonji! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!

Košarkaši Partizana nastavljaju najelitnije evropsko klupsko takmičenje gostovanjem protiv ekipe Virtusa u Bolonji.

Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon odlaganja utakmice 30. kola protiv Dubaija, dok je Virtus u istom kolu poražen od Real Madrida rezultatom 92:84. U prvom ovosezonskom susretu u Beogradskoj areni, Virtus je savladao crno-bele rezultatom 68:86. Direktan televizijski prenos večerašnje utakmice obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.