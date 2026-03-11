Kladionice ne veruju Partizanu pred gostovanje u Bolonji! Virtus je apsolutni favorit, pogledajte kakve su kvote uoči večerašnje utakmice!

Kurir pre 14 minuta
Kladionice ne veruju Partizanu pred gostovanje u Bolonji! Virtus je apsolutni favorit, pogledajte kakve su kvote uoči…

Košarkaši Partizana nastavljaju najelitnije evropsko klupsko takmičenje gostovanjem protiv ekipe Virtusa u Bolonji.

Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon odlaganja utakmice 30. kola protiv Dubaija, dok je Virtus u istom kolu poražen od Real Madrida rezultatom 92:84. U prvom ovosezonskom susretu u Beogradskoj areni, Virtus je savladao crno-bele rezultatom 68:86. Kladionice su ulogu favorita prepustile Virtusu, te je kvota na pobedu domaćeg tima 1.50, dok se trijumf crno-belih plaća koeficijentom 2.95.
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Najkrupnije ribe moraju da ostanu u mreži

Radar pre 4 sati
NBA liga kaznila Luku Dončića sa 50.000 dolara

NBA liga kaznila Luku Dončića sa 50.000 dolara

Danas pre 4 sati
Duško Ivanović o Partizanu: „To je sada potpuno drugačiji tim“

Duško Ivanović o Partizanu: „To je sada potpuno drugačiji tim“

Danas pre 4 sati
Hifi "prevario" Evroligu, ali Olimpijakos razbio Pariz i skočio na drugo mesto

Hifi "prevario" Evroligu, ali Olimpijakos razbio Pariz i skočio na drugo mesto

Nova pre 4 sati
Parker opet blistao u dresu Huventuda - umalo dabl-dabl

Parker opet blistao u dresu Huventuda - umalo dabl-dabl

B92 pre 4 sati
Surovo šutersko veče tandema Dorsi – Piters: Olimpijakos na 2. mestu u Evroligi

Surovo šutersko veče tandema Dorsi – Piters: Olimpijakos na 2. mestu u Evroligi

Danas pre 6 sati
Regionalna liga: Radnički ubedljivo savladao Crvenu zvezdu

Regionalna liga: Radnički ubedljivo savladao Crvenu zvezdu

Danas pre 8 sati

Ključne reči

KošarkaPartizanReal MadridBeogradska ArenaMadridBolonjaEvroligaParni valjakkk partizankvote

Najnovije vesti »

Vremeplov: Umro Slobodan Milošević

Vremeplov: Umro Slobodan Milošević

RTV pre 39 minuta
Kladionice ne veruju Partizanu pred gostovanje u Bolonji! Virtus je apsolutni favorit, pogledajte kakve su kvote uoči…

Kladionice ne veruju Partizanu pred gostovanje u Bolonji! Virtus je apsolutni favorit, pogledajte kakve su kvote uoči večerašnje utakmice!

Kurir pre 14 minuta
UEFA ozbiljno zabrinuta zbog novog pravila na Ostrvu: Klubovi iz Premijer lige imaće daleko veću finansijsku moć od rivala iz…

UEFA ozbiljno zabrinuta zbog novog pravila na Ostrvu: Klubovi iz Premijer lige imaće daleko veću finansijsku moć od rivala iz Evrope!

Kurir pre 59 minuta
Marko Kešelj uručio donacije: Značajna pomoć za OŠ "Aleksa Dejović" i Karate klub Sevojno

Marko Kešelj uručio donacije: Značajna pomoć za OŠ "Aleksa Dejović" i Karate klub Sevojno

Kurir pre 44 minuta
Španija će pomilovati 53 žene zatvorene tokom režima Fransiska Franka

Španija će pomilovati 53 žene zatvorene tokom režima Fransiska Franka

Telegraf pre 54 minuta