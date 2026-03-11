Partizan savladao Virtus u Bolonji

Newsmax Balkans
Partizan savladao Virtus u Bolonji

Košarkaši Partizana pobedili su kao gosti Virtus rezultatom 88:82 u meču 31. kola Evrolige. Partizan sad ima skor 10-20, a Virtus je ostao na 13-17.

Karlik Džons je predvodio Partizan ka pobedi sa 19 poena, Ajzak Bonga je dao 16 poena, uz 11 skokova i pet asistencija, za indeks korisnosti 34, Dilan Osetkovski je dao 13 poena, a Tonje Džekiri 10. Karsen Edvards je sa 19 poena bio najefikasniji u Virtusu, Met Morgan je dao 18, Muamet Dijuf 14, a Alen Smailagić pet. Partizan je mnogo bolje otvorio utakmicu i poveo 11:2, a posle prve deonice imao je plus četiri - 29:25. Istu prednost je Partizan imao i na
KošarkaPartizanBolonjaEvroligaAlen Smailagić

