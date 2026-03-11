Nestvarno veče u Ligi šampiona - spektakularni Valverde sam pregazio Siti, Bode nastavlja najlepši san, Čelsi posustao u jurnjavi sa PSŽ-om

Nova pre 22 minuta
Nestvarno veče u Ligi šampiona - spektakularni Valverde sam pregazio Siti, Bode nastavlja najlepši san, Čelsi posustao u…

Fudbaleri Real Madrida savladali su Mančester siti sa 3:0, Bode Glimt je istim rezultatom odneo pobedu nad Sportingom, a Pari Sen Žermen je sa 5:2 bio bolji od Čelsija u ludoj utakmici.

Nosiće dva gola viška u London fudbaleri PSŽ, pogodio je Kvarachelija. Bode je stigao do 3:0 nakon pogotka Kaspera Hoga, dok je Real malo nedostajalo da primi gol, pošto je katastrofalnu reakciju defanzive i
