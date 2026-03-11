Totenhem - najmanji veliki klub na svetu

Nova pre 1 sat
Totenhem - najmanji veliki klub na svetu

Fudbaleri Totenhema nemaju pobedu od 28. januara, u seriji su od šest poraza, a najteži je bio od Atletika u Madridu (5:2) u okviru prvog meča osmine finala Lige šampiona.

Bili su "pevci" prijatno iznenađenje u prvoj fazi Lige šampiona, pošto su sa pet pobeda, dva remija i samo jednim porazom, uz gol-razliku 17:7, zauzeli četvrto mesto i direktno izborili plasman među 16 najboljih. Upravo je pobeda nad Ajntrahtom u Frankfurtu (0:2) u prvoj fazi Lige šampiona poslednja koju je Totenhem zabeležio u proteklih mesec i po dana. Raspored jeste težak, ali ponovo smo od Totenhema videli ono najgore i opet se na delu pokazalo da je u pitanju
Grizman opleo po Hrvatu: Žalosno je to što je uradio!

Večernje novosti pre 1 sat
"Tada sam shvatio koliko je fudbal važan u Srbiji!" Amerikanac srušio Partizan pa poručio: Rodiću, hvala

Večernje novosti pre 3 sata
Totenhem nikad ovo nije doživeo: "Pevci" ne mogu da se sastave, a negatvni rekordi se nižu

Večernje novosti pre 3 sata
Golman koji je režirao debakl dobio podršku: Tudor najgori u istoriji Totenhema

Sputnik pre 4 sati
"Tudor mu je uništio karijeru"

B92 pre 4 sati
Oglasio se poniženi golman Totenhema i oduševio svet

B92 pre 4 sati
Novi šok: Tudoru prišao kapiten i tražio da zameni golmana!?

Hot sport pre 5 sati
