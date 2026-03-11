Košarkašice Srbije deklasirale Island i obezbedile prolaz u drugu fazu kvalifikacija

RTV pre 1 sat  |  RTS
Košarkašice Srbije deklasirale Island i obezbedile prolaz u drugu fazu kvalifikacija

NOVI SAD - Košarkašice Srbije pobedile su Island rezultatom 92:66 u meču trećeg kola Grupe G kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i tako kolo pre kraja obezbedile prolaz u drugu fazu kvalifikacija.

Srbija sad ima tri pobede, Portugal je na učinku 1-1, a Island na 0-3. Za tri dana Srbija gostuje Portugalu u poslednjem kolu prve runde kvalifikacija. Ivana Raca je predvodila Srbiju ka ubedljivoj pobedi sa 18 poena, Maša Janković je dala 14, a po devet Jovana Nogić i Aleksandra Stanaćev. Danijel Rodrigez je sa 13 poena bila najefikasnija kod islanda, Sara Run Hinriksdotir je dala 12, a Telma Dis Agustsdotir 11. Posle prvog poluvremena bilo je 40:40, ali su u
