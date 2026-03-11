Golman koji je režirao debakl dobio podršku: Tudor najgori u istoriji Totenhema

Prvi put u istoriji kluba Totenhem je vezao šest poraza, ali onaj koji se dogodio protiv Atletiko Madrida u meču osmine finala Lige šampiona posebno je teško pao glavnom krivcu. Antonin Kinski, golman Totenhema, napustio je teren već u 17. minutu i to u suzama.

