Najpotcenjeniji fudbaler na svetu

Reuters Federiko Valverde proslavlja het-trik protiv Mančester Sitija

Kada su navijači Mančester Sitija videli postavu Real Madrida za utakmicu osmine finala, verovatno su bili oduševljeni što je izostalo ime Kilijana Mbapea.

Ali ono što nisu očekivali jeste da će Federiko Valverde odigrati utakmicu života na stadionu Santijago Bernabeu.

Kada Urugvajac postigne gol, to je često spektakularan pogodak, ali generalno Valverde nije poznat po golgeterskim sposobnostima, posebno kada je igrao na poziciji desnog beka, a ne na sredini terena, da pokrije povrede.

Zaista, pre gostovanja Sitija, 27-godišnjak nije postigao gol u prethodnih 26 utakmica Lige šampiona i nikada nije upisao više od jednog pogotka na meču elitnog klupskog takmičenja u karijeri.

Ali za 42 sjajna minuta u prvom poluvremenu, proslavio je prvi het-trik (tri gola) u karijeri, dok je Real poveo sa 3:0 u prvoj utakmici.

Bila je to senzacionalna igra Valverdea, koji je te večeri bio kapiten Reala, kluba sa rekordnih 15 osvojenih trofeja u Ligi šampiona.

Reakcije saigrača Džuda Belingema i Mbapea - koji su bili povređeni i gledali meč sa tribina - na golove su govorile sve.

Engleski vezni igrač Belingem stajao je otvorenih usta kada je Valverde postigao briljantni treći gol, podigavši loptu preko defanzivca Sitija, Marka Geija, pre nego što je volejem savladao golmana Đanluiđija Donarumu.

Mbape je skočio sa stolice da aplaudira završnici na koju bi najbolji francuski napadač bio ponosan.

„Slična sam reagovao i ja na terenu“, rekao je bek Reala Trent Aleksander-Arnold za TNT Sports.

„Rekao sam da sam mu se divio čak i kao igrač Liverpula. On je nesumnjivo najpotcenjeniji fudbaler na planeti", dodao je Aleksander-Arnold.

Kaže i da Valverde pokriva svaki pedalj terena i da to što pruža ekipi često statistika ne može ni da ilustruje.

„Kao igrač, najbolja osobina koju možete imati je da vaši saigrači uvek mogu da računaju na vas“, ocenio je bek Reala.

Kako su skromni počeci oblikovali važnog igrača

AFP via Getty Images Federiko Valverde je postigao prvi het-trik u karijeri

Ovo je možda bila Valverdeova partija koja je privukla pažnju javnosti, ali on je već neko vreme jedan od najvažnijih igrač Real Madrida, pošto im se pridružio 2017, ali je prvu godinu proveo na pozajmici u Deportivu iz La Korunje.

Rođen je u Montevideu, glavnom gradu Urugvaja i kaže da ga je teško odrastanje oblikovalo kao igrača.

„Uvek pričam o žrtvi. Otac mi je to usadio“, rekao je Valverde u intervjuu za sajt UEFA prošle godine.

„Mogao sam to da vidim kod majke i oca kada su išli na posao. Ponekad nisu hteli da jedu, da bi ja imao šta da pregrizem..

„Uvek pokušavam da imitiram ono što sam video kada sam bio dete. Zbog toga sada mogu da se žrtvujem za tim.“

Valverde je u dresu Reala igrao ne nekim od najboljih terena na svetu, ali to nije bio slučaj kad je bio dečak.

„Generalno su tereni bili grozni, prljavi. Čak su i životinje lutale po njima", opisuje.

Skromni počeci su uticali na Valverdeov karakter.

On je strastven, pun energije i želje i veoma požrtvovan na terenu.

Sve to je pokazao i u pobedi nad Sitijem.

Nedum Onuoha, bivši odbrambeni fudbaler Mančester Sitija, ocenio je da je upravo Valverdea napravio ogromnu razliku na terenu.

„Bio je neverovatan i u napadu i u odbrani.

„Napred je izgledao nemilosrdno, a pozadi veoma disciplinovano i mnogo je pomogao Aleksanderu-Arnoldu", kazao je Onuoha.

Bivši fudbaler Reala Madrida Stiv Mekmanaman dodao je za TNT Sports: „On je vodio primerom. Neverovatan het-trik u ovakvoj noći.“

Statistika noći za pamćenje

Statistika ističe koliko je retka i posebna bila ovakva partija Valverdea:

To su bili njegovi prvi golovi u Ligi šampiona od 9. aprila 2024. godine, kada je bio strelac takođe protiv Mančester Sitija.

Valverde je u prvom poluvremenu protiv Sitija postigao onoliko golova koliko je dao u 75 nastupa u Ligi šampiona pre ovog meča

On je tek drugi igrač koji je postigao het-trik u prvom poluvremenu protiv engleskog protivnika u Ligi šampiona. Drugi je bio Lionel Mesi za Barselonu protiv Arsenala u aprilu 2010. godine.

Prva dva Valverdeova gola, posle samo 27 minuta, bila su najbrža koja je postigao igrač Real Madrida u utakmici nokaut faze Lige šampiona na Bernabeuu još od meča Kristijana Ronalda protiv Volfsburga u aprilu 2016. (17 minuta).

Valverde pokazuje svestranost i kvalitet

AFP via Getty Images Kilijan Mbape je proslavio het-trik Federika Valverdea na tribinama

Valverde nije uvek glavna zvezda Real Madrida, ali je nesumnjivo jedan od najsvestranijih i najpouzdanijih igrača tima.

Posle meča sa Sitijem zasluženo je dospeo na naslovne strane.

Ovo nije prvi put da se istakao u važnim trenucima.

Prošlog petka, u utakmici Reala protiv Selte Vigo u La Ligi, pri rezultatu 1:1, postigao je pobedonosni gol u 94. minutu i ​​tako sačuvao nade „kraljevskog kluba" u trci za titulu prvaka Španije.

Od 39 utakmica koje je odigrao ove sezone, započeo je 37, a njegova svestranost impresionira šefa Alvara Arbelou dok pokriva defanzivne i pozicije na sredini terena.

Valverde prelazi ogromne razdaljine u svakoj utakmici, pritiska protivnike, osvaja loptu i vodi Real napred.

Trenutno, Valverde je drugi kapiten Reala posle Danija Karvahala, što je priznanje za ugled koji je stekao u svlačionici i poverenje trenerskog štaba.

Nije mu bila laka sezona.

Pošto su Karvahal i Aleksander-Arnold bili povređeni tokom većeg dela sezone, Urugvajac je bio primoran da igra na poziciji beka, uprkos njegovoj želji da igra centralno u veznom redu.

„Igrao sam na mnogim pozicijama. Uvek pokušavam da dam sve od sebe i radim ono što trener traži“, rekao je uoči utakmice sa Sitijem.

„Trudim se da idem napred, pokušavam da igram na krilu, u odbrani. Ponekad moram da se prilagodim. Za mene je to ključno.“

Međutim, nema sumnje da je Valverde pronašao briljantnu formu na krilima, a povratkom Aleksandera-Arnolda i Karvahala u tim, oni su se izuzetno uklopili.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

