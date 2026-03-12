Đoković posle eliminacije: "Ostaje žal zbog poraza, jedan poen rešio meč"

Dnevnik pre 2 sata
Đoković posle eliminacije: "Ostaje žal zbog poraza, jedan poen rešio meč"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas da je razočaran porazom od Britanca Džeka Drejpera u osmini finala Mastersa u Indijan Velsu i dodao da je jedan poen odlučio pobednika.

Đoković je u osmini finala Mastersa u Indijan Velsu izgubio od Drejpera 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). "Izgubio sam od odličnog igrača. Bio je veoma izjednačen meč. Razočaran sam posle poraza, što je u redu. Voleo bih da sam mogao bolje, ali bila je dobra borba", izjavio je Đoković na konferenciji za medije. Meč između Đokovića i Drejpera obeležio je sjajan poen u prvom gemu trećeg seta. Pri rezultatu 30:30, Đoković je osvojio poen posle 26 udaraca. "Jedan poen. Da, jedan
