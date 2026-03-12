Novi uspeh srpske teniserke u dublu: Aleksandra Krunić i Ana Danilina u polufinalu

Euronews pre 16 minuta  |  Autor: Euronews
Novi uspeh srpske teniserke u dublu: Aleksandra Krunić i Ana Danilina u polufinalu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka iz Kazahstana Ana Danilina izborile su mesto u polufinalu turnira u Indijan Velsu u konkurenciji ženskih dublova.

Njih dve su u četvrtfinalnom duelu savladale rusku igračicu Miru Andrejevu i Kanađanku Viktoriju Mboko rezultatom 7:6, 6:2, posle jednog sata i 24 minuta igre. Prvi set doneo je veliku borbu na obe strane mreže. Oba dubla su uspela da naprave po dva brejka, pa je odluka pala u taj-brejku. U završnici tog dela meča Krunić i Danilina bile su sigurnije i slavile sa 7:5, čime su stekle prednost u setovima. U nastavku susreta srpsko-kazahstanski tandem preuzeo je
Ključne reči

TenisIndijan VelsAleksandra KrunićKazahstan

