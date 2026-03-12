Olimpijski šampion završio sezonu: Problemi sa leđima me muče već duže vreme!
Austrijski ski skakač Jan Herl završio je sezonu zbog dugotrajnih problema sa leđima, objavio je danas 27-godišnji sportista na društvenim mrežama.
Herl će zbog zdravstvenih tegoba propustiti završne stanice Svetskog kupa u Oslu i Vikersundu ovog vikenda, kao i finale sezone na Planici krajem marta. "Problemi sa leđima me muče već duže vreme, zato se sada fokusiram na terapije i dugoročno rešavanje zdravstvenog stanja", naveo je Herl. Austrijanac je ove zime osvojio zlatnu medalju na supertimskom takmičenju na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina zajedno sa Štefanom Embaherom. Na novogodišnjoj turneji