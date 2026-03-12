Olimpijski šampion završio sezonu: Problemi sa leđima me muče već duže vreme!

Kurir pre 11 minuta
Olimpijski šampion završio sezonu: Problemi sa leđima me muče već duže vreme!

Austrijski ski skakač Jan Herl završio je sezonu zbog dugotrajnih problema sa leđima, objavio je danas 27-godišnji sportista na društvenim mrežama.

Herl će zbog zdravstvenih tegoba propustiti završne stanice Svetskog kupa u Oslu i Vikersundu ovog vikenda, kao i finale sezone na Planici krajem marta. "Problemi sa leđima me muče već duže vreme, zato se sada fokusiram na terapije i dugoročno rešavanje zdravstvenog stanja", naveo je Herl. Austrijanac je ove zime osvojio zlatnu medalju na supertimskom takmičenju na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina zajedno sa Štefanom Embaherom. Na novogodišnjoj turneji
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Oproštaj dve trofejne košarkaške dame: Saša Čađo i Sara Krnjić svečano se oprostile od reprezentacije u Novom Sadu

Oproštaj dve trofejne košarkaške dame: Saša Čađo i Sara Krnjić svečano se oprostile od reprezentacije u Novom Sadu

Dnevnik pre 6 sati
Osvajač olimpijskog zlata završio sezonu zbog povrede

Osvajač olimpijskog zlata završio sezonu zbog povrede

Sport klub pre 12 sati
Lepa Juta dobila zverku vrednu 600.000 dolara od dečka: Džejk voli, Džejk pati, Džejk će i da plati!

Lepa Juta dobila zverku vrednu 600.000 dolara od dečka: Džejk voli, Džejk pati, Džejk će i da plati!

Kurir pre 15 sati
Crna Gora domaćin Evropskog prvenstva za odbojkaše

Crna Gora domaćin Evropskog prvenstva za odbojkaše

Sportske.net pre 1 dan
Stao na bord posle užasne povrede i osvojio paraolimpijsko zlato

Stao na bord posle užasne povrede i osvojio paraolimpijsko zlato

Sport klub pre 1 dan
Doneta je odluka! Crna Gora domaćin grupe na Evropskom prvensvu u odbojci 2028.

Doneta je odluka! Crna Gora domaćin grupe na Evropskom prvensvu u odbojci 2028.

Kurir pre 1 dan
Cela Srbija ga je mrzela zbog krađe! Bio je u depresiji i pomišljao na najgore! Oca je mrzeo iz dna duše, a njegova životna…

Cela Srbija ga je mrzela zbog krađe! Bio je u depresiji i pomišljao na najgore! Oca je mrzeo iz dna duše, a njegova životna priča će vas ostaviti bez daha!

Kurir pre 1 dan

Ključne reči

Olimpijske igreOslo

Sport, najnovije vesti »

Olimpijski šampion završio sezonu: Problemi sa leđima me muče već duže vreme!

Olimpijski šampion završio sezonu: Problemi sa leđima me muče već duže vreme!

Kurir pre 11 minuta
UŽIVO: Novak za prvo četvrtfinale Indijan Velsa od 2016.

UŽIVO: Novak za prvo četvrtfinale Indijan Velsa od 2016.

Sport klub pre 27 minuta
Đoković - Drejper, uživo: Novak igra protiv aktuelnog šampiona za četvrtfinale Indijan Velsa

Đoković - Drejper, uživo: Novak igra protiv aktuelnog šampiona za četvrtfinale Indijan Velsa

Mondo pre 27 minuta
Penjaroja: Igrali smo dobro, zaslužili smo da pobedimo

Penjaroja: Igrali smo dobro, zaslužili smo da pobedimo

Politika pre 22 minuta
Real deklasirao Mančester Siti

Real deklasirao Mančester Siti

Politika pre 57 minuta