Olimpijski šampion završio sezonu: Problemi sa leđima me muče već duže vreme!

Austrijski ski skakač Jan Herl završio je sezonu zbog dugotrajnih problema sa leđima, objavio je danas 27-godišnji sportista na društvenim mrežama.

Herl će zbog zdravstvenih tegoba propustiti završne stanice Svetskog kupa u Oslu i Vikersundu ovog vikenda, kao i finale sezone na Planici krajem marta. "Problemi sa leđima me muče već duže vreme, zato se sada fokusiram na terapije i dugoročno rešavanje zdravstvenog stanja", naveo je Herl. Austrijanac je ove zime osvojio zlatnu medalju na supertimskom takmičenju na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Kortina zajedno sa Štefanom Embaherom. Na novogodišnjoj turneji