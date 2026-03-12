Srednji kurs dinara za evro 117,4080 dinara

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,4080 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4080 dinara, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,3 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u sredu je slabiji za 0,5 odsto i iznosi 101,3886 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 2,5 odsto nego pre mesec dana, a za 1,5 odsto od početka godine, dok je na godišnjem nivou jači za 5,9 odsto.
NBS objavila kurs evra za 12. mart: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

NBS objavila kurs evra za 12. mart: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 57 minuta
