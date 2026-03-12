Moćni Medvedev u četvrtfinalu – Amerikanac u čudu: „Agresivniji je od Federera“

Sputnik pre 13 minuta
Danil Medvedev, ruski teniser, plasirao se u četvrtfinale mastersa u Indijan Velsu, pobedom protiv Amerikanca Aleksa Mikelsena rezultatom 6:2, 6:4. Problema nije imao ni Karlos Alkaras, prvi reket sveta, koji je savladao Norvežanina Kaspera Ruda rezultatom 6:1, 7:6 (7:2).

Od početka sezone Danil Medvedev nagoveštava da se konačno vratio u svoje najbolje teniske dane i da igra svoj prepoznatljivo dobar tenis. Tome svedoče dve titule u Brizbejnu i Dubaiju, ali i igra u Indijan Velsu koja je u osmini finala bila takva da je gotovo izludela protivnika. O tome kakav meč je odigrao Medvedev najbolji govori rečenica Mikelsena koju je izgovorio u toku meča svom boksu, i to već u prvom setu. Svega dva gema osvojio je Mikelsen u tom setu, a
