Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Beta pre 2 sata

Članovi porodica, prijatelji, kolege i pripadnici udruženja vojnih veterana odali su danas poštu stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina, na mestu nesreće u blizini civilnog aerodroma "Nikola Tesla" kod Beograda.

 

Na mestu gde se srušio helikopter prisutni su palili sveće i ostavljali cveće a jedan od pripadnika vojnih veterana držao je zastavu Srbije.

Na današnji dan pre 11 godina, noću i u magli, srušio se transportni helikopter Mi-17 Vojske Srbije i poginulo je sedam osoba.

Helikopter se srušio na povratku iz Raške, odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara.

Poginuli su pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Trajić, mehaničar-letač stariji vodnik Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić, anesteziolog Miroslav Veselinović i beba iz porodice Ademović.

U javnosti se vodila rasprava zbog čega je helikopter, uprkos složenim meteorološkim uslovima, pokušao sletanje na civilni, a ne na vojni aerodrom u Batajnici ili helidrom kod Vojnomedicinske akademije na Banjici, kao i ko je odlučio da se leti za Beograd, a ne za mestu poletanja bliži Kragujevac, Niš ili Kraljevo.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, petnaest meseci posle pada, saopštilo je da neće biti pokrenut krivični postupak protiv osoba koje učestvovale u pripremi i izvršenju zadatka.

Kako je Tužilaštvo navelo, Komisija za osnovno ispitivanje udesa i Komisija za ispitivanje vanrednog događaja nisu utvrdile da je to delo izvedeno iz nehata ili sa umišljajem.

U predistražnom postupku ustanovljeno je i da je u lancu komandovanja bilo propusta, ali da oni nemaju krivično pravnu težinu, već eventualno disciplinsku.

(Beta, 13.03.2026)

Povezane vesti »

Latković: Svi smo pomalo odgovorni, dopustili smo da sedam osoba izgubi život - a i dalje su isti ljudi na vlasti

Latković: Svi smo pomalo odgovorni, dopustili smo da sedam osoba izgubi život - a i dalje su isti ljudi na vlasti

N1 Info pre 51 minuta
Latković: Dopustili smo da sedam osoba izgubi život, a i dalje su isti ljudi na vlasti

Latković: Dopustili smo da sedam osoba izgubi život, a i dalje su isti ljudi na vlasti

Nova pre 36 minuta
Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Insajder pre 2 sata
Jedanaest godina od stradanja Novopazaraca u padu helikoptera

Jedanaest godina od stradanja Novopazaraca u padu helikoptera

Sandžak press pre 1 sat
"Pad helikoptera jedna od naših prvih nadstrešnica": Porodica, kolege i prijatelji na mestu nesreće

"Pad helikoptera jedna od naših prvih nadstrešnica": Porodica, kolege i prijatelji na mestu nesreće

N1 Info pre 2 sata
Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Danas pre 2 sata
Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromhelikopterTesla

Društvo, najnovije vesti »

Patrijarh u pismu svetskim liderima: Zakon o strancima ugrožava Srbe i pravoslavne svetinje na Kosovu

Patrijarh u pismu svetskim liderima: Zakon o strancima ugrožava Srbe i pravoslavne svetinje na Kosovu

Radio 021 pre 6 minuta
Javna rasprava o Nacrtu zakona o autorskom i srodnim pravima od 16.marta do 6.aprila

Javna rasprava o Nacrtu zakona o autorskom i srodnim pravima od 16.marta do 6.aprila

RTV pre 6 minuta
Svet u ratu zbog nafte, a kod Hajrudina na njivi u Tuzli, crno zlato teče u reku: "Da smo u Nemačkoj, jedna kap ne bi propala"…

Svet u ratu zbog nafte, a kod Hajrudina na njivi u Tuzli, crno zlato teče u reku: "Da smo u Nemačkoj, jedna kap ne bi propala"

Blic pre 1 minut
Patrijarh Porfirije pisao svetskim državnicima: Ne dozvolite da srpski narod bude izgnan sa Kosova i Metohije

Patrijarh Porfirije pisao svetskim državnicima: Ne dozvolite da srpski narod bude izgnan sa Kosova i Metohije

Newsmax Balkans pre 11 minuta
"Isključi nasilje": Nova platforma za prijavu nasilja u porodici

"Isključi nasilje": Nova platforma za prijavu nasilja u porodici

Plus online pre 1 minut