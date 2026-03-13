Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Beta pre 2 sata

Članovi porodica, prijatelji, kolege i pripadnici udruženja vojnih veterana odali su danas poštu stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina, na mestu nesreće u blizini civilnog aerodroma "Nikola Tesla" kod Beograda.

Na mestu gde se srušio helikopter prisutni su palili sveće i ostavljali cveće a jedan od pripadnika vojnih veterana držao je zastavu Srbije.

Na današnji dan pre 11 godina, noću i u magli, srušio se transportni helikopter Mi-17 Vojske Srbije i poginulo je sedam osoba.

Helikopter se srušio na povratku iz Raške, odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara.

Poginuli su pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Trajić, mehaničar-letač stariji vodnik Ivan Miladinović, lekar Dževad Ljajić, anesteziolog Miroslav Veselinović i beba iz porodice Ademović.

U javnosti se vodila rasprava zbog čega je helikopter, uprkos složenim meteorološkim uslovima, pokušao sletanje na civilni, a ne na vojni aerodrom u Batajnici ili helidrom kod Vojnomedicinske akademije na Banjici, kao i ko je odlučio da se leti za Beograd, a ne za mestu poletanja bliži Kragujevac, Niš ili Kraljevo.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, petnaest meseci posle pada, saopštilo je da neće biti pokrenut krivični postupak protiv osoba koje učestvovale u pripremi i izvršenju zadatka.

Kako je Tužilaštvo navelo, Komisija za osnovno ispitivanje udesa i Komisija za ispitivanje vanrednog događaja nisu utvrdile da je to delo izvedeno iz nehata ili sa umišljajem.

U predistražnom postupku ustanovljeno je i da je u lancu komandovanja bilo propusta, ali da oni nemaju krivično pravnu težinu, već eventualno disciplinsku.

(Beta, 13.03.2026)