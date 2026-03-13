Krunić i Danilina na korak od trofeja u Indijan Velsu

Danas pre 9 minuta  |  M. L.
Krunić i Danilina na korak od trofeja u Indijan Velsu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i kazahstanka Ana Danilina ušle su u finale turnira u Indijan Velsu.

Krunić i Danilina su slavile sa 2:0 (6:3, 6:4) u duelu protiv Kristine Bukse (Španija) i Nikol Meličar-Martinez (SAD). U prvom setu je viđeno čak četiri brejka i to je bilo dovoljno da Aleksandra i Ana slave sa 6:3. Ipak, u drugom je bilo dosta drugačije. Špansko-američka kombinacija je povela sa 2:0 i držala je vođstvo do 4:2. i činilo se da može biti mnogo uzbuđenja. Tada su Krunić i Danilina zaigrale sjajno i sa četiri gema u nizu obezbedile su ulazak u finale.
Indijan Vels, Aleksandra Krunić, Španija

