Istorija: Jokić prvi na večnoj NBA listi, došao do broja 324

Sport klub pre 44 minuta  |  Autor: Vladimir Todorović
Istorija: Jokić prvi na večnoj NBA listi, došao do broja 324

Nikola Jokić je u pobedi Denvera Nagetsa protiv San Antonija 136:131 postavio još jedan rekord u NBA ligi.

Srbin je meč završio sa 31 poenom, 20 skokova, 12 asistencija, 3 ukradene lopte i dve blokade i to mu je bio 25 tripl dabl u ovoj sezoni, a ukupno 190. u karijeri. Momak iz Sombora je nadmašio Karima Abdula Džabara po broju utakmica u regularnom delu sezone u kojima je imao najmanje 20 poena, 10 skokova i 5 asistencija. Jokić je odigrao 324 takva meča i iza sebe ostavio legendarnog centra Milvokija i Los Anđeles Lejkersa. Denver u narednom periodu očekuje velika
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Jokić novim trpl-dablom predvodio Denver ka pobedi nad San Antoniom

Jokić novim trpl-dablom predvodio Denver ka pobedi nad San Antoniom

Dnevnik pre 59 minuta
(Video) Jokić posle pobede Denvera: "Testirali smo sudije"

(Video) Jokić posle pobede Denvera: "Testirali smo sudije"

Dnevnik pre 44 minuta
Litvanac vređao Dončića?; Luka nije mogao da veruje: "Baš sam bio šokiran" VIDEO

Litvanac vređao Dončića?; Luka nije mogao da veruje: "Baš sam bio šokiran" VIDEO

B92 pre 49 minuta
"Eto, zbog toga je najbolji u ligi": Adelman objasnio zašto je Nikola važan čak i kad ne daje poene

"Eto, zbog toga je najbolji u ligi": Adelman objasnio zašto je Nikola važan čak i kad ne daje poene

Mondo pre 2 sata
E, zbog toga je Jokić najbolji na planeti! Srbin monstruoznim tripl-dablom uništio San Antonio, trener Denvera stao pred…

E, zbog toga je Jokić najbolji na planeti! Srbin monstruoznim tripl-dablom uništio San Antonio, trener Denvera stao pred kamere, pa svima očitao lekciju!

Kurir pre 2 sata
Jokić posle preokreta: "Testirali smo sudije" VIDEO

Jokić posle preokreta: "Testirali smo sudije" VIDEO

B92 pre 1 sat
Dončić otkrio detalje drame: "Bio sam u šoku kad sam čuo šta mi govori, a onda sam uradio ovu stvar"

Dončić otkrio detalje drame: "Bio sam u šoku kad sam čuo šta mi govori, a onda sam uradio ovu stvar"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBALos AnđelesNikola JokićDenverSombordenver nuggets

Sport, najnovije vesti »

Na licu mesta: 25. Paraolimpijske igre u Italiji

Na licu mesta: 25. Paraolimpijske igre u Italiji

RTS pre 9 minuta
(VIDEO) Sakupljači lopti i fer-plej: Neto zaslužuje kaznu, a PSŽ?

(VIDEO) Sakupljači lopti i fer-plej: Neto zaslužuje kaznu, a PSŽ?

Sport klub pre 9 minuta
IV - Svitolina bolja od Švjontek, Ribakina od Pegule za polufinale

IV - Svitolina bolja od Švjontek, Ribakina od Pegule za polufinale

Sportske.net pre 3 minuta
Kakav stav: Zlatna Srpkinja volontirala na olimpijskim igrama

Kakav stav: Zlatna Srpkinja volontirala na olimpijskim igrama

Sport klub pre 3 minuta
Nastavlja se dominacija Mercedesa od početka sezone! Raselu pol poizicija pred sprint u Kini!

Nastavlja se dominacija Mercedesa od početka sezone! Raselu pol poizicija pred sprint u Kini!

Telegraf pre 8 minuta