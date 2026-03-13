Istorija: Jokić prvi na večnoj NBA listi, došao do broja 324

Nikola Jokić je u pobedi Denvera Nagetsa protiv San Antonija 136:131 postavio još jedan rekord u NBA ligi.

Srbin je meč završio sa 31 poenom, 20 skokova, 12 asistencija, 3 ukradene lopte i dve blokade i to mu je bio 25 tripl dabl u ovoj sezoni, a ukupno 190. u karijeri. Momak iz Sombora je nadmašio Karima Abdula Džabara po broju utakmica u regularnom delu sezone u kojima je imao najmanje 20 poena, 10 skokova i 5 asistencija. Jokić je odigrao 324 takva meča i iza sebe ostavio legendarnog centra Milvokija i Los Anđeles Lejkersa. Denver u narednom periodu očekuje velika