Zvezda srušila prvaka Evrope u grotlu Arene i prekinula seriju pobeda Fenerbahčea

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Fenerbahče rezultatom 79:73 (17:20, 16:22, 28:14, 18:17) u 31. kolu Evroligi.

Na taj način su po drugi put u sezoni savladali aktuelnog šampiona Evrope, te prekinuli niz od 19 pobeda ovog kluba i popeli se u TOP 6 na tabeli elitnog košarkog takmičenja. Crvena zvezda je jako dobro započela utakmicu te je ubrzo imala osetniju prednost na svojoj strani – 10:2. Međutim ubrzo je na drugoj strani Vejd Boldvin napravio seriju 8:0 i u potpunosti izjednačio rezultat. Seriju Fenerbahčea prekinuo je Donatas Motiejunas poenima sa linije slobodnih