U Londonu već slave! Novi kiks Sitija, Arsenalu se crta put ka tituli!

Fudbaleri Mančester sitija odigrali su 1:1 na gostovanju u Londonu protiv Vest Hema u 31. kolu Premijer lige.

Ovim kiksom Arsenal, koji je u subotu pobedio Everton sa 2:0, sada je dodatno pobegao Sitiju na vrhu tabele sedam kola do kraja šampionata. Ekipa Pepa Gvardiole nije uspela da dođe do pobede, iako je tokom većeg dela meča imala inicijativu. Menadžer Sitija susret je pratio sa tribina zbog suspenzije, a njegov tim je u uvodnih pola sata potpuno kontrolisao igru. Prednost je stigla posle sjajnog poteza Bernarda Silve, koji je spektakularnim lobom savladao golmana