VIDEO Analiza Zvezdinog podviga u Areni, evo kako je šampion Evrope pao po drugi put u sezoni

Košarkaši Crvene zvezde po drugi put u sezoni pobedili su Fenerbahče, aktuelnog prvaka Evrope. Ovog puta konačan rezultat u Beogradskoj areni bio je 79:73.

Turski tim je bio bolji većim delom prvog poluvremena, ali je Zvezda zategla odbranu u trećoj četvrtini, kada je i preokrenula, a onda je u ključnim momentima u četvrtoj deonici bila bolja na obe strane terena i zasluženo slavila. Crveno-beli su trojke šutirali tek 5/21, ali su odneli pobedu u skoku (44-41), uz veći broj asistencija (18-10) i manje izgubljenih lopti (12-14). Nekoliko junaka je imala Zvezda u svojim redovima. Iako je Čima Moneke bio najefikasniji, u