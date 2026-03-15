Prekid negativne serije Partizana: Srđan Blagojević trijumfalno započeo drugi mandat na klupi crno-belih

Fudbaleri Partizana pobedili su ekipu TSC-a na domaćem terenu u meču 27. kola Superlige Srbije rezultatom 2:1 (2:1).

Srđan Blagojević je tako uspeo da ostvari pobedu na svom povratničkom meču na klupi Partizana i ujedno prekine seriju od tri uzastopna poraza beogradskog tima. Partizan je krenuo ofanzivno od samog starta, a poveli su već u šestom minutu kada je Dragojević pogodio na asistenciju Roganovića. Dragojević je i asistirao u 35. minutu, kada je Vukašin Djurđević iz drugog pokušaja, nakon odbitka matirao golmana Simića. Nakon intervencije iz VAR sobe je utvrđeno da 20-