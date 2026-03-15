Obradović razočaran posle debakla Zvezde, ali jasno poručio: "Ambicije su da osvojimo Jadransku ligu"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović nije krio razočaranje nakon ubedljivog poraza od Dubaija u Sarajevu rezultatom 114:91.

Strateg crveno-belih je kao glavni razlog katastrofalnog izdanja naveo emocionalni i fizički zamor ekipe, ali je istovremeno poslao i upozorenje svojim igračima pred odlučujuće bitke na Jadranu. Obradović je istakao da ekipa nije uspela da se resetuje nakon velike pobede nad Fenerbahčeom, što je Dubai surovo kaznio. „Čestitke Dubaiju na pobedi i na načinu na koji je do nje došao. Fizički i mentalno nismo bili u utakmici, to je razlog zašto je otpor bio ovakav.