U najavi jače zahlađenje

Republički hidrometeorološki zavod jutros je najavio će danas nakon svežeg jutra u toku dana iznad većeg dela biti pretežno sunčano i toplo, samo će pre podne u Timočkoj i Negotinskoj krajini, a ujutro i u Pomoravlјu, biti oblačno. „Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 14 do 20 °C“, javlja RHMZ. U ponedelјak pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, a od utorka manji pad dnevne temperature. „U ponedelјak (16.03.) pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama od 15 do 20 °C. Od utorka (od 17.03. do 22.03.) promenlјivo oblačno uz manji pad dnevnih temperatura. U utorak na zapadu i