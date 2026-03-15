Medvedev: Kao pobeda protiv Novaka na Ju-Es openu

Danil Medvedev je prekinuo jednu lošu seriji, ali ga sada čeka još teži zadatak.

Pre polufinalne pobede protiv Karlosa Alkarasa imao je četiri uzastopna poraza ili šest u poslednjih sedam mečeva. Protiv Janika Sinera, protivnika u finalu mastersa u Indijan Velsu, ima takođe loš međusobni odnos. Tri uzastopna poraza, odnosno samo jednu pobedu u devet poslednjih mečeva. A Rus je rivalitet sa Italijanom počeo sa šest trijumfa. I sada mora obojicu da savlada u roku od dva dana. – Pobediti Karlosa, prvog na svetu, neverovatan je osećaj – kaže