Premijer Republike Srpske podneo ostavku: "Nije mi ugodno"

Minić je rekao da mu nije ugodno, ali da politika podrazumeva nužne poteze Kako kaže, na ovaj potez se odlučio kako bi se obezbedio legalitet i legitimitet ove vlade Savo Minić, premijer Srpske podneo je ostavku i rekao da će ga predsednik Republike Srpske Siniša Karan ponovo imenovati za mandatara Vlade RS. - Vlada Republike Srpske je do sada uvek bila legalna. Ovo je samo poruka: ništa nas ne može zaustaviti. Pokazujemo političku snagu, ozbiljnost i moć – rekao