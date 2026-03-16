"Nikada nisam bio ovoliko povređen": Milton pričao o teškoj sezoni i drami koju je preživeo u Dubaiju

Košarkaši Partizana u utorak od 20 časova dočekuju ekipu Dubaija u okviru 30. kola Evrolige.

Dok crno-beli traže nastavak pobedničkog niza nakon Bolonje i Ljubljane, bek beogradskog tima Šejk Milton svestan je da u goste dolazi ekipa koja trenutno igra možda i najbolju košarku u Evropi. Dubai stiže u Beograd na krilima šest uzastopnih evroligaških pobeda i nakon što je tokom vikenda "demontirao" Crvenu zvezdu u ABA ligi. Milton ističe da je ofanzivni ritam gostiju njihovo najjače oružje. "Znamo da su u dobrom ritmu i da imaju ogromno samopouzdanje.