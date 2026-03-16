Partizan objavio da je završio važan posao: "Blindirao" igrača višegodišnjim ugovorom

Ono što su navijači Partizana s nestrpljenjem iščekivali, je dobilo zvaničnu potvrdu.

Mladi i talentovani košarkaš Uroš Mijailović potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor sa crno-belima, obavezavši se na višegodišnju vernost klubu iz Humske. Čim je Mijailović proslavio 18. rođendan, uprava kluba je reagovala i iskoristila priliku da osigura ostanak jednog od najperspektivnijih bekova u regionu. Mijailović se široj javnosti predstavio krajem prošle sezone, kada je pod komandom Željka Obradovića bio jedan od ključnih faktora u osvajanju titule