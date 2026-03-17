Đurić u Trstu sa generalnim sekretarom Centralnoevropske inicijative

Beta pre 28 minuta

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sreo se u Trstu sa generalnim sekretarom Centralnoevropske inicijative (CEI) Farankom dal Masom u Trstu uoči obeležavanja 30. godišnjice te inicijative u tom gradu.

Đurić je danas na mreži Iks napisao da je generalnom sekretaru preneo zadovoljstvo Srbije što učestvuje u radu te pionirske inicijative."Kako jačanje regionalne saradnje ostaje jedna od ključnih prioriteta Srbije i motor za dobrosusedske odoose Centralnoevropska iniciajtiva služi kao vitalna platforma za jačanje povezanosti, izgradnju poverenja, unapređenje pomirenja i podršku razvoju na našem putu ka punom članstvu u EU", napisao je Đurić na mreži Iks.

On je zahvalo dal Masu i sekretarijatu CEI na jakoj podršci tokom predstavanja Srbije Inicijativom 2025. godine.

"Srbija će ostati posvećen i proaktivan član, koji radi sa partnerima da osigura trajnu dobrobit za naše zemlje i građane", napisao je Đurić uz fotografije sa generalnim sekretarom CEI Dal Masom.

Đurić je takođe napisao da se sinoć sastao u Trstu sa italijanskim senatorima Elenom Mureli i Robertom Menijom kao i članom Predstavničkog doma italijanskog parlamenta Salvatoreom Kajatom.

Đurić će danas učestvovati na svečanom skupu u Trstu povodom obeležavanja 30. godišnjice uspostavljanja Izvršnog sekretarijata Centralno-evropske inicijative. Planirano je njegovo učestvovanje na više panela, kao i više odvojenih bilateralnih susreta na marginama skupa. 

Centralnoevropska inicijativa je regionalni međuvladin forum 17 država članica u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi.

Njena dva glavna strateška cilja su podsticanje evropskih integracija i promocija održivog razvoja kroz regionalnu saradnju.

(Beta, 17.03.2026)

Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

Marko Đurić

Svet, najnovije vesti »

