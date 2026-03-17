Đurić u Trstu sa generalnim sekretarom Centralnoevropske inicijative

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sreo se u Trstu sa generalnim sekretarom Centralnoevropske inicijative (CEI) Farankom dal Masom u Trstu uoči obeležavanja 30. godišnjice te inicijative u tom gradu.

Đurić je danas na mreži Iks napisao da je generalnom sekretaru preneo zadovoljstvo Srbije što učestvuje u radu te pionirske inicijative."Kako jačanje regionalne saradnje ostaje jedna od ključnih prioriteta Srbije i motor za dobrosusedske odoose Centralnoevropska iniciajtiva služi kao vitalna platforma za jačanje povezanosti, izgradnju poverenja, unapređenje pomirenja i podršku razvoju na našem putu ka punom članstvu u EU", napisao je Đurić na mreži Iks.

On je zahvalo dal Masu i sekretarijatu CEI na jakoj podršci tokom predstavanja Srbije Inicijativom 2025. godine.

In the lead-up to the #30th anniversary of the CEI, I met with the Secretary General, Franco Dal Mas, and conveyed our pleasure to participate in the work of this pioneering initiative. With strengthening regional #cooperation remaining one of our key priorities and a driver of… — Марко Ђурић (@markodjuric) March 17, 2026

"Srbija će ostati posvećen i proaktivan član, koji radi sa partnerima da osigura trajnu dobrobit za naše zemlje i građane", napisao je Đurić uz fotografije sa generalnim sekretarom CEI Dal Masom.

Đurić je takođe napisao da se sinoć sastao u Trstu sa italijanskim senatorima Elenom Mureli i Robertom Menijom kao i članom Predstavničkog doma italijanskog parlamenta Salvatoreom Kajatom.

Đurić će danas učestvovati na svečanom skupu u Trstu povodom obeležavanja 30. godišnjice uspostavljanja Izvršnog sekretarijata Centralno-evropske inicijative. Planirano je njegovo učestvovanje na više panela, kao i više odvojenih bilateralnih susreta na marginama skupa.

Centralnoevropska inicijativa je regionalni međuvladin forum 17 država članica u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi.

Njena dva glavna strateška cilja su podsticanje evropskih integracija i promocija održivog razvoja kroz regionalnu saradnju.