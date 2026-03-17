Roni O’Saliven: Vraćanje na vrhunski nivo najveći izazov karijere

Sedmostruki svetski šampion u snukeru Roni O’Saliven izjavio je da bi, kada bi uspeo da vrati formu na vrhunski nivo, to predstavljalo najveći uspeh njegove karijere, nakon pobede u prvom kolu Svetskog otvorenog prvenstva, preneli su danas britanski mediji.

O’Saliven, koji ima 50 godina i trenutno je 12. na svetskoj rang-listi, pobedio je Škota Adama Muira 5:1, a u treće kolo ide automatski jer je njegov naredni protivnik, Išpret Sin Čada, odustao od turnira. – Došao sam ovde nedelju dana ranije da vežbam samostalno. Znam da nisam igrao mnogo turnira, ali sam radio jer je moja igra bila u veoma lošem stanju – rekao je O’Saliven, a preneo Bi Bi Si (BBC). On je dodao da planira da naredne dve godine posveti radu na