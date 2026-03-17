Izrael uništio iranski centar za svemirski program! Zgrada instituta u plamenu (video)

Izrael je danas saopštio da je uništio imanje na kojem vojska Irana razvija svemirski program, prenosi CNN.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saoptile su da je zgrada u Teheranu korišćena za "razvijanje vojnog svemirskog programa", uključujući i satelit "Šarman 1" koji je lansiran 2024. godine. Na fotografijama sa društvenih mreža vidi se oštećena zgrada "Instituta za istraživanje svemira Tarašt", u Teheranu. (Kurir.rs/Beta)