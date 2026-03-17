Posle Teherana, meta su slobodni izbori kod kuće

Ima dovoljno razloga da se veruje da je Trampova administracija u stanju da predsednička ovlašćenja u sferi nacionalne bezbednosti pretvori u instrument bezakonja na unutrašnjepolitičkom planu, i tako utiče na ishod novembarskih međuizbora

Teško je zameriti onima koji slave smrt iranskih teokrata odgovornih za smrt tolikog broja svojih sunarodnika – po nekim procenama i do 30.000 njih samo u poslednjih nekoliko meseci. Istovremeno, američko-izraelski vazdušni napad na Iran najavljuje period nedisciplinovanog, nelegalnog i proizvoljnog nasilja koje će biti teško obuzdati. Amerikanci i njihovi nominalni prijatelji na svetskoj sceni pogled bi trebalo da bace dalje od omraženih meta današnjeg nasilja i