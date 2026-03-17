Pobede košarkaša Golden Stejta, LA Lejkersa, San Antonija i Bostona u NBA ligi

BEOGRAD - Košarkaši Golden Stejt voriorsa pobedili su na gostovanju ekipu Vašingtona rezultatom 125:117 (34:23, 30:34, 34:29, 27:31) u NBA ligi.

Trijumfom u Vašingtonu Golden Stejt je prekinuo niz od pet poraza u NBA ligi, a trener Stiv Ker zabeležio je jubilarni 600. trijumf u karijeri. I dalje desetkovani povredama, bez Stefa Karija, njegovor brata Seta, Džimija Batlera, Ala Hoforda i Mozesa Mudija u ekipi, Voriorsi su pronašli dovoljno napadačkog arsenala da savladaju jedan od najlošijih timova sa Istoka. Vizardsi su izgubili već 12. utakmicu zaredom, ali nisu još uvek preuzeli poslednje mesto na tabeli