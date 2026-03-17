Golden Stejt pobedio Vašington za 600. pobedu u karijeri trenera Stiva Kera

Košarkaši Golden Stejta pobedili su noćas Vašington 125:117, prekinuli niz od pet poraza u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) i doneli svom treneru Stivu Keru 600. pobedu u karijeri.

Voriorse su predvodili Kristaps Porzingis sa 30 poena, pet skokova, četiri asistencije, tri blokade i dve ukradene lopte, Dientoni Melton sa 27 poena, pet skokova i četiri asistencije i Gi Santos sa 18 poena i pet asistencija. U ekipi nije bilo povređenih Stefena Karija, Džimija Batlera, Seta Karija i Ala Horforda. Vašington je izgubio 12. uzastopnu utakmicu, a po 21 poen postigli su Bilal Kulibali, Vil Rajli i Trej Jang. Srpski reprezentativac Tristan Vukčević