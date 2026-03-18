Presedan: Senegalu oduzeta titula prvaka Afrike, Maroko šampion

BBC News pre 49 minuta | Timoti Abraham - BBC sport

Getty Images Reprezentativci Senegala sa trofejom prvaka Afrike

Afrička fudbalska konfederacija (CAF) poništila je rezultat kontroverznog finala Afričkog kupa nacija između Senegala i Maroka, završenim 1:0, i proglasila Maroko pobednikom.

Meč odigran 18. januara obeležen je odbijanjem senegalskih igrača da nastave igru, nakon što je Maroku u sudijskoj nadoknadi, pri rezultatu 0:0, dosuđen penal.

Posle pauze od oko 17 minuta, Senegalci su se ipak vratili na teren.

Reprezentativac Maroka i fudbaler Real Madrida Brahim Dijaz je promašio penal, da bi zatim Pape Gej iz Senegala u produžetku postigao pobedonosni gol.

Međutim, rezultat je sada poništen, posle odluke krovne organizacije afričkog fudbala.

„Smatra se da je Senegal predao finalnu utakmicu i stoga ga treba registrovati službenim rezultatom 3:0 u korist Maroka“, ističu u saopštenju.

Fudbalski savez Senegala saopštio je da će uložiti žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS).

Odluku nazivaju „nepravednom, bez presedana i neprihvatljivom“, uz ocenu da nanosi štetu afričkom fudbalu.

„Ništa još nije gotovo“, poručuju iz Senegala posle odluke Konfederacije afričkog fudbala da im oduzme titulu šampiona Kupa afričkih nacija 2025. i dodelila je Maroku.

„Ova odluka nije zasnovana ni na jednoj pravnoj normi“, rekao je generalni sekretar Fudbalskog saveza Senegala Abdulaje Sejdu Sou.

„Ništa nas neće zaustaviti i sprečiti da se izborimo za pravdu. Zakon je na našoj strani.

„Ova bitka je daleko od gotove. Senegal će braniti svoja prava do samog kraja.“

Neki igrači Senegala sugerisali su da se neće odreći zlatnih medalja koje su dobili kao pobednici.

„Znamo šta smo doživeli te večeri u Rabatu. I niko nam to ne može oduzeti“, napisao je vezni igrač Senegala i Evertona Idrisa Geje na društvenim mrežama.

Prethodno se Maroko žalio na dešavanja tokom utakmica, što je CAF usvojio.

„Ponašanjem ekipe“, Senegal je prekršio član 82 pravilnika Afričkog kupa nacija, u kom se navodi da ukoliko tim - bez dozvole sudije - odbije da igra ili napusti teren pre isteka regularnog vremena, smatraće se poraženim i biće eliminisan iz takmičenja.

Time je aktiviran i član 84 - svaki tim koji prekrši član 82 biće trajno eliminisan i utakmicu izgubiti službenim rezultatom 3:0.

Cilj žalbe nije bio osporavanje sportskog učinka ekipa, već isključivo primena važećih pravila takmičenja, saopštili su iz Fudbalskog saveza Maroka.

Ukazuju na njihovu „posvećenost poštovanju pravila, jasnoću takmičarskog okvira i očuvanju stabilnosti afričkih takmičenja“, dodaje se u saopštenju.

„Želimo i da odamo priznanje svim reprezentacijama koje su učestvovale na turniru, koji je bio veliki trenutak za afrički fudbal.“

Na Iks nalogu reprezentacije Senegala u međuvremenu je objavljen snimak na kojem njihovi igrači slave sa trofejom, uz emodži - „OK“.

Ova odluka neće izbrisati emocionalni utisak onoga što se dogodilo na terenu, smatra severnoafrički fudbalski novinar Maher Mezahi.

„Ne možemo da izbrišemo poslednjih 16 minuta te utakmice i ono što smo videli, osećaj kada smo videli Senegal kako podiže trofej, slike igrača koji se vraćaju kući sa medaljama i slave na paradi“, izjavio je Mezahi za BBC Radio 5 Live.

Šta se dogodilo u finalu?

Pri rezultatu 0:0, pred sam kraj meča, u čak osmom minutu sudijske nadoknade, sudija Žan-Žak Ndala dosudio je penal.

Na sugestiju VAR-a, Ndala je pogledao snimak prekršaja senegalskog defanzivca El Hadžija Malika Diufa nad Dijazom.

Selektor Senegala Pape Tijav, i dalje besan zbog prethodne odluke sudije da poništi gol Ismaile Sara, povukao je ekipu sa terena.

Bivši napadač Liverpula Sadio Mane ostao je na terenu i pokušavao da ubedi saigrače da završe utakmicu.

Posle 17 minuta prekida, senegalski igrači su se vratili na teren.

Dijaz je izveo penal, ali je njegov slab pokušaj „panenkom“ lako je zaustavio golman Senegala Eduar Mendi, posle čega je sudija odmah odsvirao kraj regularnog dela.

U produžetku je Gej postigao gol odluke i doneo Senegalu drugu titulu u poslednjih pet godina.

Trener Maroka Valid Regragui nakon meča nazvao je postupak Senegala „sramotnim“ i rekao da „ne služi na čast Africi“.

Đani Infantino, predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) oštro je osudio „ružne scene“ u objavi na Instagramu.

Konferencija za medije selektora Senegala otkazana je zbog haosa u Sali za novinare, ali je kasnije priznao da nije trebalo da povuče ekipu i da je reagovao „u afektu“.

Maroko je 5. marta raskinuo saradnju sa selektorom Regraguijem, svega četiri meseca pre Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.18.2026)