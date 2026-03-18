Danko Lazović: Sve se radi da Partizan ne prođe monitoring UEFA

Generalni direktor fudbalskog kluba Partizan Danko Lazović izjavio je da se u klubu i van njega radi na tome da crno-beli ne dobiju licencu za takmičenje na evropskoj sceni naredne sezone. – Postoje opstrukcije, spoljašnje i unutrašnje, da Partizan ne prođe monitoring (UEFA).

Otkako smo u klubu ovo je definitivno najteži period, ali ćemo kao uprava učiniti sve što je u našoj moći da još jednom uspešno završimo sve poslove pre kontrole UEFA. Isto tako, vrlo brzo ćemo izaći u javnosti sa informacijama o konkretnim ljudima i njihovim delima, šta su sve radili da Partizan ne prođe monitoring – rekao je Lazović za Mozzart Sport. Crno-beli su, kako podseća ovaj portal, najpre morali da nađu sredstva u iznosu od 2.900.000 evra do 31. marta, u