Senegalu oduzeta titula, Maroko posle dva meseca postao prvak Afrike

Fudbalerima Senegala oduzeta je titula prvaka Afrike i dodeljena je Maroku, saopštila je Afrička fudbalska konfederacija (KAF).

"Apelacioni odbor Afričke fudbalske konfederacije je odlučio da se, primenom člana 84 Pravilnika Afričkog kupa nacija, finalna utakmica između Maroka i Senegala poništi i registruje 3:0 u korist Maroka zbog povlačenja igrača Senegala sa terena posle dosuđenog penala za domaćina u finišu regularnog toka utakmice", stoji u saopštenju KAF. Senegal je titulu na terenu osvojio 18. januara ove godine, kad je golom u produžecima finala savladao domaćina turnira Maroko
