Rukometaši Srbije deklasirali Litvaniju u Nišu: korak bliže Svetskom prvenstvu 2027.

„Orlovi“ slavili sa 17 golova razlike pred revanš

Muška rukometna reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Nišu selekciju Litvanije rezultatom 42:25 (21:12) u prvom meču drugog kola evropskih kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara 2027. godine u Nemačkoj. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Dragan Pešmalbek sa 10 golova, Vukašin Vorkapić je postigao pet, dok su Lazar Kukić, Miloš Kos i Nikola Crnoglavac dodali po četiri. U reprezentaciji Litvanije najbolji