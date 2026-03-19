Pad u uzdržanost tužioca Milovanovića

Tužilac je prihvatio glavnu ulogu u lošoj i jeftinoj političkoj predstavi koju su režirali i izveli ljudi sa najnižim moralnim karakteristikama. A njegov glas za upućivanje četvoro tužilaca u TOK predstavljao bi delanje u korist pravosuđa

Boraveći na jednakoj (ili bar prividno jednakoj) udaljenosti od različitih interesa, uzdržani „nezainteresovano“ učestvuje u donošenju odluke. Ta „nezainteresovanost“ je lažna jer se uzdržani, zapravo, pasivno priklanja odluci, a ukoliko je mogao i uticati na to da odluka bude drugačija, samo da je napustio svoju uzdržanost, njegova laž postaje očigledna! Čemu onda služi uzdržanost u takvim prilikama? Tužilac Predrag Milovanović je na poslednjoj sednici Visokog