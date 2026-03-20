Boško Kijanović u polufinalu SP: Večeras trči za plasman u završnicu na 400 metara

Boško Kijanović se plasirao u polufinale trke na 400 metara na Svetskom prvenstvu u dvorani u Poljskoj.

Zauzeo je treće mesto u grupi najboljim rezultatom sezone od 46,43 sekunde. Iz šest grupa po dvojica najbržih iz svake su išla dalje i još četvorica na osnovu rezultata, među kojima je bio i naš predstavnik. Kao deseti od svih učesnika je obezbedio još jednu trku na šampionatu, koju će trčati večeras (petak) u 20.44 časova. Strahinja Jovančević i Aleksa Kijanović su stali u kvalifikacijama trke na 60 metara. Obojica su bili poslednji u grupi, Jovančević rezultatom