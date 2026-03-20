Mlada nada srspke atletike nije uspela da se plasira u finale

Mladi reprezentativac Srbije Aldin Ćatović nije uspeo da se plasira u veliko finale trke na 1.500 metara na Svetskom prvenstvu u dvorani koje se održava u poljskom Torunju.

Iako je osamnaestogodišnji Novopazarac ostavio odličan utisak prolaskom kroz kvalifikacije, polufinalna grupa se pokazala kao preveliki izazov u ovom trenutku njegove karijere. Da bi obezbedio mesto u borbi za medalje, Ćatović je morao da završi među tri najbolja takmičara u svojoj grupi, ali je trku na kraju okončao na desetoj poziciji. Ćatović je deonicu istrčao u vremenu 3:48.51, što je bilo znatno sporije od rezultata potrebnih za prolaz, s obzirom na to da je