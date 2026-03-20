VIDEO Bogdanović ispaljivao sa neverovatne daljine: Bio zaboravljen i na ledu, a onda eksplodirao sa ekspresnim poenima

Gotovo da je za rubriku verovali ili ne, ali Bogdan Bogdanović je konačno zaigrao opet u NBA ligi.

Kapiten Srbije je konačno dobio priliku da zaigra nakon što je Tajron Lu odlučio da ga "zakuca" za klupu na čak 10 vezanih mečeva. Delovalo je kao da se na Srbina više ne računa jer je ove godine igrao samo, samo ponekad... Ipak, ovog puta je u okršaju protiv Nju Orleansa (poraz Klipersa sa 105:99) na parketu proveo čak 27 minuta (koliko i neki starteri). Postigao je 16 poena uz po skok i asistenciju. Srbin je pogodio šest od devet pokušaja iz igre, od toga tri