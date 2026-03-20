Angelina Topić osvojila srebro u finalu Svetskog dvoranskog prvenstva

TORUNJ - Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je srebrnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Torunju u skoku uvis preskočivši 1,99 metara.

Samo je Jaroslava Mahučih preskočila 2,01, i to iz prvog pokušaja. Ukrajinka je osvojila zlatnu medalju. Srpkinja je podelila srebrnu medalju sa Australijankom Nikolom Olisagers i Ukrajinkom Julijom Levčenko koje su takođe preskočile 1.99 iz istog broja pokušaja. Mlada 20-godišnja Topić je preskočila startnu visinu 1.85 m, a zatim je iz prvog pokušaja preskočila 1.89. Srpkinja je i visine 1.93, 1.96 i 1.99 preskočila iz prve. Na kraju Topić nije uspela da preskoči