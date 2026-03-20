Živ je Bogdan, sjajni Tristan, Dončić brojao do 60!

Bogdan Bogdanović je konačno dobio minutažu u dresu Los Anđeles Klipersa i odmah je iskoristio na pravi način.

U porazu svog tima od Nju Orleans Pelikansa 105:99, kapiten reprezentacije Srbije je u Luizijani ubacio 16 poena za 27 minuta. Za tri poena je šutirao 3 od 5, a imao je skok i asistenciju. Ovo je Bogdanu prvi meč još od 27. februara na kojem je upisao poene, a na prethodnim mečevima uglavnom nije ni ulazio u igru. Međutim, ni Bogdanovićeva dobra partija nije mogla da spreči trijumf Nju Orleansa. Marfi sa 27 i Bej sa 20 su predvodili Pelikanse do pobede, dok su se