Obradović: „Dobra ti je provokacija, ali ne razumem“

Košarkaši Crvena zvezde su izgubili sa 82:74 u Atini od Panatinaikosa u meču 32. kola Evrolige.

Zvezda je imala plus 12 pred kraj treće četvrtine i zato je porazom bio nezadovoljan posle duela. – Žurili smo u napadu, uzimali smo neke užurbane šuteve i to im je dalo samopouzdanje u napadu. A na kraju Nan i sjajan protok lopte i to je odlučilo – naglasio je posle meča Saša Obradović. Zatim je dobio pitanje da li je on sam nešto mogao više i da li je ovo i njegova krivica. – Ne razumem pitanje. Da li je moja greška? Svačija je greška. Dobra ti je provokacija,