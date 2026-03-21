Tabela Superlige Srbije nakon novog kiksa Partizana! Tužni i sumorni dani u Humskoj - težak potop...

Fudbaleri Partizana remizirali su u Lučanima protiv Mladosti (1:1) u 28. kolu Superlige Srbije.

Ovim bodom Partizan je pao na tabeli sa drugog na treće mesto, pošto je Vojvodina prethodno bila bolja od Napretka iz Kruševca (4:1). Vojvodina je sada na 58 osvojenih bodova, dok Partizan ima bod manje. Podsetimo, crno-beli su kolo pre kraja jesenjeg dela šampionata bili lideri i bežali Crvenoj zvezdi četiri boda. Situacija se od tada potpuno promenila, Zvezda je odabno obišla Partizan i trenutno mu beži 12 bodova. Evo i tabele!